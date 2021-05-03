Kapanmadan muaf tutulan oteldeki parti görüntüleri tepki çekti

AKP'nin salgın önlemi adı altında 17 günlük kapanma kararı aldı. Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da pandemi kurallarını ihlal eden görüntüler tepki çekti.

Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğlencede kurallara uyulmadığı görüldü. Pandemi döneminin olmazsa olmazı sosyal mesafe ve maske kuralının uyulmadığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlenip o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görülüyor.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Antalya’da bir oteldeki tepki çeken eğlence görüntülerine dair açıklamada bulundu.

Zeybek; “Sokaktaki vatandaşa, dükkan açan esnafa ceza yazmak için hazır bekleyenler, bu görüntülere ne diyor” diye sordu.

17 gnlük kapanmadan turistler ve oteller muaf tutuldu. Polis deniz kenarındaki turistlere pasaport kontrolü yaparken, denize giren yurttaşlara ceza yazdı.