Kapanma kararını fırsata çevirdiler: Uçak bileti fiyatlarında büyük artış!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "tam kapanma" kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirlerarası seyahat etmek isteyenler uçak bileti fiyatlarındaki büyük artışa tanık oldu.
THY'den bilet almaya çalışan yurttaşlar, çok kısa süre içinde bilet fiyatlarının ikiye üçe katlandığını belirterek duruma tepki gösterdi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin "Uçakla şehirlerarası seyahatler ile ilgili şartlar hakkında soru soruyorsunuz. Yetkili mercilerden detay bilgi aldığımızda sizleri kanallarımızdan bilgilendireceğiz. Hiçbir yolcumuzu mağdur etmeyeceğiz" açıklamasının altına yorumda bulunan sosyal medya kullanıcıları bilet fiyatlarındaki artışa tepkilerini dile getirdi.
O tepki mesajlarından bazıları şöyle:
- 1 saniyede 300 liralık bileti 500 lira yapmayı biliyorsunuz.
- 160 liralık bilet 500 lira oldu. İyi ki vatandaşın yanındasınız. Yoksa biz napardık sizin gibi fırsatçılar olmasa
- 1.5 saattir hattayım 2 sefer yüzüme kapatıldı. İlk kontrol ettiğimde değişiklik farklı 73₺ iken, şuan 500₺ fark. Sisteminizde fiyatları mı güncelliyorsunuz???
- Allah aşkına başkanım. Dk bir gol 3 biletleri değil uçakları uçurun.!!! Mübarek ayda yaptığınız. Tamamen soygun!