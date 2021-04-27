Kapanma kararını fırsata çevirdiler: Uçak bileti fiyatlarında büyük artış!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "tam kapanma" kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirlerarası seyahat etmek isteyenler uçak bileti fiyatlarındaki büyük artışa tanık oldu.

THY'den bilet almaya çalışan yurttaşlar, çok kısa süre içinde bilet fiyatlarının ikiye üçe katlandığını belirterek duruma tepki gösterdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin "Uçakla şehirlerarası seyahatler ile ilgili şartlar hakkında soru soruyorsunuz. Yetkili mercilerden detay bilgi aldığımızda sizleri kanallarımızdan bilgilendireceğiz. Hiçbir yolcumuzu mağdur etmeyeceğiz" açıklamasının altına yorumda bulunan sosyal medya kullanıcıları bilet fiyatlarındaki artışa tepkilerini dile getirdi.

O tepki mesajlarından bazıları şöyle: