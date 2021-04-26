'Kapanma' kararı sonrası Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan işçilere çağrı

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "kapanma" kararı sonrası işçilere çağrıda bulundu.

"İşçi arkadaş! Haksız yere işten çıkartıldıysan Patronların Ensesindeyiz'e ulaş! İşten çıkartmalara, kod-29 zorbalığına son! Patronların Ensesindeyiz!" denilen açıklamada, "Şimdi yeni bir yol açma zamanıdır! Ne gelir desteği, ne faturalar, ne açlık... Tam kapanma emekçiler için işten çıkartma, ücretsiz izin dayatması, daha fazla sömürü demektir. İşçiler! Yalnız değilsiniz. Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşın" çağrısında bulunuldu.