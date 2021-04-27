'Kapanma' döneminde alkol satışı yasak mı? Tekel bayilerinden açıklama

AKP iktidarı tarafından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan günlerde uyguladığı alkol satışı yasağı, dünkü "kapanma" kararı sonrası yeniden tartışma konusu oldu.
29 Nisan-17 Mayıs arasında böyle bir yasak olup olmayacağı tartışılırken, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, açıklanan genelge sonrası tekel bayilerinin de kapanma süresi boyunca 10.00-17.00 arasında açık olacağını, yasak kapsamında olmadığını duyurdu.
Genelgede tekel bayilerine ve alkol satışına ilişkin özel bir madde bulunmazken, marketlere ilişkin şu ifadeler yer almıştı: