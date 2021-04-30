'Kapanma' başladı: Metro İstanbul'da yolcu yoğunluğu nedeniyle ek sefer düzenleniyor

AKP iktidarının aldığı kapanma kararının ilk gününde milyonlarca emekçi işe gitmeye devam ediyor.

Kapanmanın ilk gününde Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi.

Benzer şekilde otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

İzmir'den de benzer haberler geliyor. Dolmuşlar özellikle sanayi bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren tıka basa dolu bir şekilde işçi taşımaya devam ettiler.

En az 16,4 milyon işçi kapanmadan muaf

AKP iktidarının aldığı kapanma kararında 42 ayrı muafiyet maddesi yer alırken, emekçilerin büyük bölümünün "kapanma" günlerinde çalışmaya devam etmesine karar verilmişti.

DİSK-AR'ın yaptığı açıklamaya göre 26,8 milyonluk istihdamın yaklaşık yüzde 61’i (16,4 milyon) kapanmadan muaf sektörlerde çalışırken, istihdamın yaklaşık yüzde 22’si (6 milyon) kapanmadan kısmen muaf sektörlerde ve yaklaşık yüzde 17’si (4,4 milyon) ise kapanma kapsamındaki sektörlerde çalışıyor.