Kapalı Maraş'ın bir bölümü açıldı

Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın bir bölümü alınan kararların ardından halkın ziyaretine açıldı.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Maraş, ışıklandırma altyapısı tamamlanana kadar 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

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