Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın bir bölümü alınan kararların ardından halkın ziyaretine açıldı.
Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Maraş, ışıklandırma altyapısı tamamlanana kadar 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Kapalı Maraş'ın bir bölümü açıldı
Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.
Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın bir bölümü alınan kararların ardından halkın ziyaretine açıldı.
Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Maraş, ışıklandırma altyapısı tamamlanana kadar 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.