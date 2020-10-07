Kapalı Maraş konusunda ilk adım atıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'taki seçime günler kala Kapalı Maraş'ın açılacağını duyurmuştu.
Tartışma konusu olan ve tepki çeken bu adımın ardından bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Kapalı Maraş bölgesinin kıyı şeridinin sivil halka açılacak olmasına ilişkin karar sonrası, Maraş'ın girişinde çalışmalar başladı.
Söz konusu çalışmalar kapsamında, Kapalı Maraş'ın, Dr. Fazıl Küçük Stadyumu tarafına bir giriş açıldı ve kapı monte edildi.
Kapının yanı sıra bir kontrol noktasının eklendiği görüldü.
Edinilen bilgiye göre kente girişte, söz konusu kontrol noktasında kimlik kontrolü yapılacak.