Kapalı Maraş konusunda ilk adım atıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar'ın dün açıkladığı Kapalı Maraş'ın açılması kararı tartışma konusu oldu. Tartışmalar sürerken, Kapalı Maraş'a giriş için yeni bir kapı ve kontrol noktası yapıldı.

