Kapadokya’da tarih ve kültür yağmasının yasal altyapısı oluşturuluyor

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, resmi gazetede yayımlanan Kapadokya Alan Planları ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği değerlendirdi.

Candan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan doğa harikası Kapadokya’ya saldırıların devam ettiğini vurguladı.

Candan, Kapadokya Alan Planları ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yönetmeliğin 4. Maddesi’ndeki ‘’….bu plan kararları doğrultusunda Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları planlama alanında sit alanı olup olmadığına bakılmaksızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın yapılabilir’’ ifadelerine dikkat çekti.

Bu talan ve işgalin meşrulaştırılmasıdır, Kapadokya büyük bir tehdit altındadır

Candan, şöyle devam etti:

‘’Bu talan ve işgalin meşrulaştırılmasıdır ve çok tehlikelidir. Kapadokya’nın tahribatı için daha büyük felaketlerin geleceğini göstermektedir. Üst üste alınan kararlarla, Kapadokya büyük bir tehdit altındadır. Bu doğal ve tarihsel coğrafyada yeni paylaşım süreçlerinin başladığını görüyoruz. Kapadokya’nın yıllardır canına okudular şimdi de bu talanı meşrulaştırmaya çalışıyorlar’’ dedi.

Candan, yönetmeliğe ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

‘’ Yönetmelikte kurum görüşleri devre dışı bırakılıyor. Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına ilişkin yetki komisyona bırakılıyor. Bu yetkinin komisyona bırakılması yanlış. Koşulları Koruma Kurulu belirlemelidir. ‘Cumhurbaşkanı kararı ile yapı yasağı getirilen alanlar içerisinde Başkanlıkça tespit edilecek alanı kapsayacak şekilde yapı yasağına ilişkin Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları yapılabilir’ deniliyor. Bu durum da hassas doğal sit alanları için büyük tehlike oluşturmaktadır. Yönetmelikte yine üst ölçekli Kapadokya Alan Planı onaylanma süreçlerinde bir oldu bir bitti hakim. Yönetmeliğe göre benzer iş bitirme aranmıyor. Yalnızca nüfusa göre nitelik belirleniyor. Öte yandan bu yönetmeliğe göre alt ölçekte restorasyon eğitimi kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortada duruyor.’’