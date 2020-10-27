'Kapadokya’da tarih, kültür ve doğa katliamı devam ediyor'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yapılaşma ve yanlış uygulamalar nedeniyle tehdit altındaki UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya’da, iş makineleriyle çalışma yapıldığını ve tarihi dokulara zarar verildiğini duyurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Kapadokya’da Peribacaları’nın bulunduğu Avanos ilçesindeki Çavuşin köyünde su deposu yapımı ve yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Bu çalışma ile birinci derece arkeolojik sit alanına, paletli iş makineleri ile girilerek 10 metre genişliğinde yol açılmış. Bu yola 40-50 tonluk kamyonların gireceği belirtiliyor. Alanda yapılan tespitlerde bazı yerlerde küçük peri bacalarının kırıldığı, 40 tonluk devasa kayaların tıraşlandığı ve yuvarlandığı ifade ediliyor. Doğal ve kültürel varlıklarımızı, tarihi değerlerimizi, paletli iş makineleri, kepçe ve hiltilerle yok eden tarih ve kültür bilmez bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kapadokya bölgesi yoğun bir saldırı ve talan altındadır. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’da peri bacalarına zarar verilmesine ve tarih katliamına fütursuzca devam ediliyor’’ dedi.

Candan, ‘’Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Kapadokya Alan Başkanlığı’na, Nevşehir Valiliği’ne, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na da konuya ilişkin bilgi almak ve tarihi dokulara zarar verenlerin cezalandırılması için başvuruda bulunduk’’ dedi.