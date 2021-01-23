Kapadokya tehlike altında: Altın saldırısı!

Kanadalı Centerra maden şirketi, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam bin 306 hektarı kapsayan alanda altın aramak için Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden resmen ruhsat aldı. Yöre halkı altın madeninden, şirketin sondaja başlamasıyla haberdar olabildi. Madenin durdurulması için dava açılırken, on binlerce itiraz dilekçesi toplandı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, siyanür endişesi yaşayan halk Cumhurbaşkanlığı'na da şikayet yağdırdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı, Kapadokya'nın yanı sıra Kızılırmak suyunu da tehdit eden altın madeninin Kapadokya sınırları içinde yer almadığını belirtip halkı yatıştırmaya çalıştı. Altın madenine Özkonak Belediye Başkanı Abdulkadir Macit de karşı çıktı. Macit, belediyenin araçlarıyla Özkonak'ın ortasına, “Ziyaret Dağı'nda altın arama iptal edilmelidir. Kapadokya'nın her taşı altından değerlidir” yazan afiş astırdı.

Kapadokya bölgesinde büyük huzursuzluğa neden olan altın madeninin ruhsat sahasının Özkonak Beldesi ve Göynük Köyü sınırları içerisinde yer alan biri 900 hektar diğeri 406 hektar olmak üzere toplam bin 306 hektar alanı kapsadığı belirtildi. Tarihi ve kültürel miras Kapadokya alanının hemen sınırında, dünyaca ünlü yeraltı şehrine 400 metre, 4. yüzyıldan kalan Belha Manastırı'na sadece 150 metre mesafede olduğu belirtilen altın arama sahasının aynı zamanda Anadolu'ya ilk gelen 12 Türk beyinin mezarlarının yer aldığı alana da sınır olduğu ifade edildi. Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Kapadokya'nın altın madeni ve siyanür riskiyle karşı karşıya bırakılması halinde hem insan sağlığının ciddi tehlikeye gireceği hem de milyonlarca yılda oluşan tarihi turistik bölgenin zarar göreceği belirtildi.

'Acil durdurun'

Özkonak Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, yürütmenin durdurulması istemiyle Kayseri İdare Mahkemesi'ne önceki gün (21 Ocak) dava açtı. Dernek davanın dilekçe başlığına, “Durumun aciliyetine binaen ve çevrenin geri döndürülemez şekilde tahrip edileceği açık olduğundan, savunma alınıncaya kadar ve esastan yürütmenin durdurulması talebimiz vardır” notunu ekledi. Bölgenin aktif fay hattında olduğu, ruhsat sahasının Kızılırmak havzasına kadar uzandığına işaret edilirken olası bir depremde siyanür havuzunun çatlaması ya da sık yaşanan sel sularının havuza ulaşması halinde Kızılırmak suyuna siyanür zehrinin karışabileceği uyarıları yapıldı. Birçok kentin içinden geçen Kızılırmak aynı zamanda Başkent Ankara'nın su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.