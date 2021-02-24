Kanser ilaçlarının da olduğu kaçakçılıkta 18 kişi tutuklandı

Adana merkezli olarak 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 46 kişiden 18'i tutuklandı.

19 Şubatta gözaltına alınanlar arasında Adana İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C., doktorlar Z.K., İ.K., M.D. ve A.K., 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ve ilaç firması çalışanı var.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 zanlıdan 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 37'si "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamunun zarara uğratılması" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i de savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan biyologlar İ.E, V.T, doktorlar Z.K, M.D, İ.K, eczacılar M.N.Ö, Ş.E ve Y.Ç. ile C.E, M.K, N.O, M.Ö, E.Z, İ.S, Y.Ü, A.A, K.E. ve İran uyruklu N.K. tutuklandı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C'nin de arasında bulunduğu 18'i şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan, Bursa'daki özel bir hastanede görevli biyologlar İ.E. ve V.T'nin, kanser tedavisi gören hastalarının serumlarına eklemeleri gereken kanser ilaçlarını kullanmayıp sattıkları, yerine vitamin ve ağrı kesici ilaç verdikleri öne sürüldü.

Öte yandan, şüpheli biyologların hastanedeki dolaplarında 50 kanser ilacı ele geçirildiği ve Bursa'dan kargoyla İstanbul'daki bir kişiye 450 bin liralık ilaç gönderdikleri, bunlara da polisin el koyduğu öğrenildi.

Ne olmuştu

Operasyon sırasında 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaç ele geçirildiği, şüphelilerin sözkonusu kaçakçılık işlemiyle bağlantılı olarak kendi aralarında yaptıkları para transferinin belirlenen toplam değerininse 12 milyon 523 bin 111 lira olduğu bildirildi.

Zaman zaman operasyonlara konu olan bu kara ticaret için kanser hastalarının tedavi için yazdırdıkları ilaçlar da kullanılıyor. SGK reçetesi oluşturularak elde edilen ilaçlar daha sonra yüksek fiyatlarla yurtdışına pazarlanıyor.

Yapılan son operasyonda gözaltına alınan kişilerin ilaçları Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelerde satmaya çalıştığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçlarınsa reçetesiz satılarak işin uyuşturucu madde ticareti boyutuna taşındığı söyleniyor.