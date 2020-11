Kanser hücreleri kalabalıktan nasıl kaçar?

Kalabalık bir ortamda sıkışıp kalan vücut hücreleri bulundukları ortamdan kaçmaya çalışır. Son yapılan çalışma, “kaçınma refleksini” tetikleyen şeyin hücre çekirdeği olduğuna işaret ediyor. Bu refleks, hücre sıkıştırılması çekirdeğin boyutunu aştığında etkinleştirilir. Bu son beklenmedik bulgu, tedavi yanıtını ve tümörlerin metastatik yayılmasının nasıl olacağını anlamamıza yardımcı olabilir.

İnsan vücudundaki hücreler bulundukları alanlarını korurlar. Ne kadar alana ihtiyaç duyduklarını hücre-hücre ve hücre-yüzey etkileşimleri ile algılarlar ve ortamda çok sıkışırlarsa çoğu zaman serbest kalmayı denerler. Viyana St. Anna Çocuk Kanseri Araştırma Enstitüsü, Londra King's College, Paris Curie Enstitüsü ve Basel'deki ETH Zürich'ten araştırmacıların yaptığı son çalışma, bu mekanizmanın arkasında yatan beklenmeyen oyuncunun “hücre çekirdeği” olabileceğini gösterdi.

İnsan vücudu, sınırlı hacimlerde büyüyen trilyonlarca hücreden meydana gelmektedir ve bu genellikle hücre popülasyonunun artmasına yani kalabalıklaşmasına yol açar.

Dokuları oluşturan her hücre kendi alanlarını korur. Hücre büyümesi, tümör oluşumu sırasında kontrolden çıktığında ortamdaki kalabalık artar. Bu durum, ortamda ilk başta bulunan kurucu hücreler için sıkıştırıcı bir mikro ortam yaratır.

Kalabalık ortam stresindeki hücreler

Peki, ortam kalabalıklaşınca tümör hücreleri, alandaki boşluk eksikliği ve sıkıştırıcı stresle nasıl başa çıkıyor? Bu soruyu yanıtlayan araştırmacılar, hücrelerin çevresel sıkıştırmayı algılayabildiğini buldular. Hücreler bunu yapmak için en büyük ve en sert iç bölmeleri olan çekirdeği kullanırlar. Hücreleri, çekirdeği fiziksel olarak deforme edecek derecede sıkıştırmak, nükleer yani çekirdek zarlarının açılmasına ve gerilmesine neden olur. Bu değişiklikler, hücresel kasılmayı aktive eden özel proteinler tarafından tespit edilir. Kasılma kuvvetleri geliştirme yeteneği, hücrenin sıkıştırıcı mikro ortamından bir "kaçınma refleksi" mekanizmasında sıkıştırılmasına yardımcı olur. Bu nedenle çalışma, çekirdeğin aslında bir cetvel olarak çalıştığını önermektedir. Yani çekirdek, canlı hücrelerin kişisel alanlarını ölçmelerine ve alan ihlali olduğunda belirli yanıtları üretmelerine olanak tanır.

Kanserde yağ kısıtlamaları tümör kaçışını engelleyebilir mi?

Araştırmacıların yayınlanan makalede açıkladığı gibi tanımlana bir enzim (Ca+2 bağımlı fosfolipaz, cPLA2), hücre sıkıştırması üzerine nükleer zarın gerilmesini algılayan bir proteindir. Araştırmacılardan Alexis Lomakin, bu enzimin uyuşturulabilir bir hedefi temsil ettiğini vurguluyor. Dr Lomakin, ilaç araştırmaları şu anda küçük moleküllü bu enzime özel inhibitörleri test etmek üzerine odaklanmış durumda. Verilere dayanarak tümör hücrelerindeki bu enzimin aktivitesinin azaltılması, birincil tümörden kaçma ve uzak yerlere metastaz yapma yeteneklerinin engellenebilir olduğu yönünde.

Bu inhibitörlerin kullanılması daha sonra hücre göçünü, büyümesini ve hayatta kalmayı etkileyen araşidonik asit (ARA) üretimini önler. Ancak bu asit, çevredeki hücreler tarafından da elde edilebilir. Örneğin Batı diyeti, bu asit çeşidi gibi güçlü bir omega-6 yağ asitleri kaynağıdır. Diyetle yağ kısıtlaması ve omega-6 yağ asitleri yerine omega-3 tüketimi, aşırı kalabalık alanlardan tümör hücresi kaçışını etkili bir şekilde azaltmak için enzim inhibitörleri ile birlikte etki oluşturabilir. Bu yaklaşım, ileriki çalışmalar için heyecan verici olsa da bu hipotezlerin test edilmesi gerekiyor.

Kemo-direncinin potansiyel belirteci

Günümüze kadar çekirdek, genetik materyal için pasif bir depo olarak kabul ediliyordu. Ancak, elde edilen bulgular hücre çekirdeğinin mekanik girdileri hızla sinyalizasyona veya metabolik çıktılara dönüştüren aktif bir oyuncu olduğuna işaret ediyor.

Yüksek oranda nükleer deformasyon, metastatik potansiyelin, kemoterapi ve immünoterapiye direncin habercisi olabilir. Lomakin, patologların yıllardır, tümör büyümesinin farklı aşamalarını ayırt etmek için çekirdeğin şeklindeki değişiklikleri değerlendirdiklerinin; ancak, çekirdeğin bu yapısal-mekanik değişikliklerinin kanser hücrelerini işlevsel olarak nasıl etkilediğinin tamamen keşfedilmemiş olduğunu belirtiyor.

