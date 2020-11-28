Kandilli'den açıklama geldi: Depremin büyüklüğü 6,6 mı, 6,9 mu?

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir'deki deprem sonrası AFAD'ın 6,6 kendilerinin ise 6,9 büyüklüğünü açıklamasına ilişkin konuştu.

'Bize göre bizim yaptığımız kabuller daha doğru'

“Mw (moment büyüklüğü) olarak biz açıkladık, Ms (Yüzey dalgası büyüklüğü), ML de vardı bizim web sayfamızda. Şu anda AFAD’ın web sitesine bakılınc Mw 6.6 yazıyor. 6,6-6,9 kısmına gelirsek... AFAD Başkanım topu bana atıyor, böyle ateşten top. Bu sorunun yanıtını ben veremem, ‘Neden?’ diye soruyorsunuz, cevap bu, bende değil" diyen Özener, "Ama güvenilirlik konusunda yani hangi kurumunki doğru? Yasal olarak kayıtlara geçecek AFAD’ınki, çünkü kanunda öyle diyor. Farklılık nereden kaynaklanıyor? Aslında aynı istasyonları kullansak dahi kullandığımız algoritmalardan fark ediyor. Biz kabuk yapısında belli kabuller yapıyoruz, AFAD da yapıyor ama aynı kabulleri yapmıyoruz. Bize göre bizim yaptığımız kabuller daha doğru, eminim ki onlar da aynısını düşünüyorlar kendi modelleri için. Dolayısıyla böyle bir farklılık çıkıyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'na konuşan Özener, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim sismolog arkadaşlar, nöbet tutanlar depremin büyüklüğünü hemen çözerler, webe koyarlar. Yetki, sorumluluk oradadır; kimseye sormalarına gerek yok, bana da merkez müdürüne de sormalarına gerek yok. Şimdi, ‘bakkal hesabı’ demeyelim ama mühendislerimizin bir hata payı vardır. 0,01’lik hata da Hata Yayılım Yasası’nda jeodezide ihmal edilebilecek hatadır.

Önemli olan bir araya gelip tek ses olabilmek ama onu maalesef yapamadık. Defalarca farklı büyüklükler verdik. En son Afet Acil Durum Toplantısı’nda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu dedi ki: Biz Bakanlar Kurulu’nda konuştuk, hatta Cumhurbaşkanımızın da bu yönde tavsiyeleri var; ‘Kandilli saygın bir kurum, uzun yıllardır bu işi yapıyor, AFAD da, tabii ki de Kandilli de büyüklüğünü verecek. İki büyüklük de ortada dolaşıyor, bu konuda hiçbir sorun yok’ dedi. Sağ olsun, biraz da bizi rahatlattı, önümüzü de açmış oldu. Dolayısıyla çok daha rahatladık şimdi, deprem büyüklüklerini verebiliyoruz.”