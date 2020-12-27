Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ’da meydana gelen Kavaktepe merkezli 5,3 şiddetindeki depreme ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, açıklamalarda bulundu. Özener, “Bu depremi 24 Ocak’ta Sivrice’de meydana gelen depremin artçısı olarak değerlendirebiliriz. Gecikmiş bir artçıdır” dedi.

Prof. Dr. Özener, düzenlenen basın toplantısında, “Bu depremi 24 Ocak’ta Sivrice’de meydana gelen depremin artçısı olarak değerlendirebiliriz. Gecikmiş bir artçıdır. Depremin derinliğini biz enstitü olarak 6 kilometre derinlikte olarak veriyoruz. Saat 13.00 itibarı ile toplam 14 artçı şok meydana geldi.” ifadelerine yer verdi.

Son dönemde bölgenin oldukça hareketli olduğuna dikkati çeken Özener, “Fay mekanizması çözümüne baktığımızda normal bileşeni olan bir faydan bahsediyoruz. Doğu Anadolu fay hattının karakterini yansıtan bir fay mekanizması. 24 Ocak 2020 yılında olan Sivrice-Elazığ depreminden sonra 50 kilometre mesafedeki alanda toplam 3 bin 193 adet deprem meydana geldi. 4’ten büyük artçılar ise 55 olarak gerçekleşti.” dedi.

Özener, ayrıca artçı sarsıntıların birkaç hafta daha sürmesinin beklendiğini açıkladı.