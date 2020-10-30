Kandilli: 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar olabilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 5,8 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar olabileceğini söyledi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Kalafat, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğünde depremle ilgili "Bu depremden sonra yoğun artçılar olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz. 5,8'e kadar burada artçı depremler olabilir. 5,8'lik deprem hasar görmüş yapılarda hasarın artmasına ve yıkıma neden olabilir" ifadelerini kullandı.

30-40 km'lik fay kırıldı

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener de düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar 21 artçı depremin meydana geldiğini söyledi.

Özener "Normal bir deprem bu. Normal faylanma depremi" dedi.

Kandilli Rasathanesi 30-40 kilometrelik fayın kırıldığını belirten Haluk Özener, bölgede meydana gelen tsunami ile ilgili de bilgiler verdi. Özener, "Bizim, vatandaşlardan istirhamımız kıyı bölgelerde iseniz en hızlı süratle kıyıdan uzaklaşmak. Böyle bir depremden sonra kıyılardan uzak durun" dedi.

Bir buçuk saatte 21 artçı

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener açıklamasında şunları söyledi:

"1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8-5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor. Büyüklükleri 3.3 ile 4.8 arasında değişen 19 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlenmiştir."

"Bazı bilgiler verelim size; Ege Bölgesi sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede ana kara ve denizde deprem oldukça yoğun bir deprem aktivitesi oluyor."

Bugün de tsunami meydana geldi

"Tsunami oluyor mu olmuyor mu tartışmalı... 2017 Bodrum depreminden sonra tsunami meydana gelmişti. Bugün de tsunami meydana geldi. Bu tsunamiyle ilgili Akdeniz - Karadeniz bağlantılı denizlerde tsunami uyarı merkezi nöbetçi arkadaşlarım, deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere, ülkemizde bu konuda tsunami uyarı mesajını göndermiştir. Sosyal medyada dalga yüksekliklerini görmüşsünüzdür. Gördüğünüz gibi farklı faylanma özelliklerine göre, farklı dalga yükseklikleri hesaplayabiliyoruz. Birinci çalışmada yaklaşık 30 cm'lik dalga yüksekliği, bir sonrakinde 60 cm'lik dalgaların olabileceği öngörülmekte."