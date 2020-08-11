Kanalizasyon suyu üzerine HES yapacaklardı, Ordu halkı engelledi

Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Balamir köyünde yapılmak istenen Hidroelektrik Santrali’ne (HES) karşı protestolar sonuç verdi.

HES şantiyesi kurmak isteyen şirketin iş makinelerine engel olan yurttaşlar ile jandarma ekipleri karşı karşıya geldi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bölge sakinleri, tüm engellemelere rağmen şirketin iş makinelerinin önünde oturma eylemi yaptılar.

Yurttaşların kararlılığı sonrası iş makineleri bölgeden çıkarıldı. Öte yandan yurttaşlar, yasa dışı çalışma yaptığı gerekçesiyle şirket ve Korgan Belediyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Önümüzdeki günlerde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na imar planı için iptal davası açılacak.

Bu arada yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınan Mehmet Tali isimli yurttaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ordu Korgan'da HES şantiyesi kurmak isteyen iş makinesinin önünde direnen kadınlar bağırıyor



Devleti ayakta tutan halk değil mi?

Bir kere de devlet halkın yanında olsun

Hayır cebini kim dolduruyorsa onun yanında

Ben elektriksiz dururum ama ırmaksız duramam



🎥OrduÇevreDerneği pic.twitter.com/zZuIrE3nW4 — Karadeniz İsyandadır (@karadenizisyan) August 10, 2020

Kanalizasyon suyu üzerine HES!

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Kanalizasyon suyu üzerine HES planlayan ilk ülke olarak tarihe geçeceğiz" açıklaması yaptı. Bölgede incelemede bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Kokudan ve pislikten geçilmiyor ve burası insan sağlığı için alarm veriyor. Bu suları arıtıp altyapıyı düzeltip çevreyi sağlıklı hale getirmek yerine, kanalizasyon suyu üzerine HES planlayan ilk ülke olarak tarihe geçeceğiz” dedi.

'Siyasi tercihleri sebebiyle cezalandırılıyorlar'

Korgan ilçesine bağlı Çiftlik mahallesinde HES kurulması planlanan bölgeyi gezen CHP'li Adıgüzel şunları söyledi:

Korgan'ın Çiftlik, Tepealan, Tatarcık, Akçakale, Karakoyunlu, Yenipazar, Yeniköy ve Çamlı mahallelerinin ve Korgan şehir merkezinin atık suları ile bölgedeki sanayi tesislerinin arıtılmadan HES planlanan dereye akıtıldığını gördük.

Korgan Belediye Başkanı seçimlerden sonra bölgenin siyasi tercihi nedeniyle Korgan Çiftlik'i hizmet sıralamasında en sonra koyduğu ilan etmişti. Anlaşılıyor ki, bu ceza yetmemiş bölgenin bütün kanalizasyon suyunu da Çiftlik halkının üzerine akıtmaya karar vermişler. Kokudan ve pislikten geçilmiyor ve burası insan sağlığı için alarm veriyor.

Çiftlik mahallesi belde iken burada bulunan ve çalışan arıtma tesisi büyükşehir olunca çalışmıyor ve atık su doğrudan dereye veriliyor. Büyükşehrin nimetleri mi, kötü yönetimin kısmetleri mi diyelim artık. Bu suları arıtıp altyapıyı düzeltip çevreyi sağlıklı hale getirmek yerine, kanalizasyon suyu üzerine HES planlayan ilk ülke olarak tarihe geçeceğiz.

Enerji kaynağı olarak dünyanın aksine hala ilkel HES projelerinde ısrar hem insanımız hem çevremiz için ciddi tehditler içeriyor. Tüm dünya çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişken rant için kolaycılık yapıp çevre katliamı yapılmasına karşı çıkacağız.