Kanal İstanbul'un yolları Akpınar Sanayi Bölgesi'nden geçecek: Boş araziler rant için kullanılacak

Kanal İstanbul projesinin yeni şehir planına göre Akpınar Sanayi Bölgesi'nden yol geçecek.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, TOKİ'ye ait kupon arazi daha fazla inşaat hakkı için projenin dışında tutulurken, üzerinden geçmesi gereken yol ise yine TOKİ tarafından geliştirilen Akpınar Sanayi Bölgesi'ne kaydırıldı.

TOKİ'nin belirlediği 1,5 milyon metrekarelik alanın hemen önünde boş tarım arazileri ve askeri alanlar olmasına rağmen, yeni şehir projesi kapsamında inşa edilecek bölünmüş yolların 130 dairelik konut projesi, kargo işleme merkezi, fabrika ve film platolarının üzerinden geçtiği görüldü.