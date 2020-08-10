Kanal İstanbul’da mevzuat tamamlandı

Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı ortak mevzuat çalışması tamamlandı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, kanalın yapım ihalesini kazanan şirketlere inşaatta kullanacakları her türlü teknik ekipman için vergi muafiyeti sağlanacak; elde ettikleri gelirler kurumlar vergisinden istisna olacak. Kanal İstanbul sınırı içindeki orman alanlarının orman vasfı kaldırılacak.

7 yıl sürecek inşaatın maliyeti 75 milyar TL öngörülürken, projenin tamamlanmasıyla ilk 10 yılda 182 milyar TL gelir elde edileceği düşünülüyor.

Çevre Bakanlığı’nın 2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda çalışmanın hazır olduğu belirtilerek, “Kanal İstanbul projesi ile yatay mimari uygulaması esas alınarak, çevre dostu, kadim değerlerini koruyan ve afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanı oluşturmak suretiyle İstanbul’un uluslararası metropoller arasında bir ‘Dünya Markası’ olması hedeflenmiştir” denildi.