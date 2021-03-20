Resmî Gazete'de yayımlanan "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun"a eklenen geçici maddeyle Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi.
Kanuna eklenen maddede şöyle denildi:
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Patronların Ensesindeyiz
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Kanal İstanbul'a devlet garantisi verildi
Resmî Gazete'de yayınlanan değişiklikle Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi.
Haber Merkezi
Resmî Gazete'de yayımlanan "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun"a eklenen geçici maddeyle Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi.
Kanuna eklenen maddede şöyle denildi: