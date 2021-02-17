Kanal İstanbul projesinin geçtiği Arnavutköy'de hayvancılara tahliye tebligatı

Kanal İstanbul projesi ile bir dizi "mega proje"nin kesişme noktası olan Arnavutköy'de hayvancılık yapan çiftçilere ahırlarını tahliye etmeleri için tebligat gönderildi.

İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası pandemi gerekçesiyle verildiği belirtilen karara tepki göstererek ilçenin inşaat rantına teslimiyetin odağı haline geldiğini açıkladı.

Arnavutköy'de Ekim ayında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçe merkezinde ve mahallelerdeki tüm hayvan ahırlarının tahliyesine ve bu kararın çiftçilere tebliğ edilmesine ve 30 ile 45 gün arasında belirlenen süreler içinde tahliye edilmeyen ahırların belediye tarafından yıkılmasına karar verdi.

Karar ilçede hayvancılıkla geçinen çiftçilere tebliğ edildi.

Başka geçim kaynağı olmayan çiftçiler için sürgün kararı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran bu kararın hayvansal üretim faaliyetlerinin engellenmesi ve hayvancılıktan başka geçim kaynağı olmayan çiftçilerin sürgün edilmesi veya hayvancılıktan vazgeçmeleri anlamını taşıdığını belirtti.

Üç mega projenin kesiştiği ilçe olan Arnavutköy'ün yeni yerleşim alanları açma uğruna ekolojik, kültürel ve sosyolojik olarak tahrip edilmeye devam ettiğine dikkat çeken Kapıkıran "Bunun son örneği, İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin hayvancılıkla ilgili aldığı karardır. Ne yazık ki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu karara destek vermiştir" dedi.

Bakanlık sessiz

Kapıkıran açıklamasında "Bu karar; İlçe belediyesinin inşaat ruhsat pazarını büyütmek, imar uygulamalarına alan açmak, yeni yerleşmeyi ve göçü teşvik etmek için İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planını onaylayan Çevre Şehircilik Bakanlığı desteğinde ilgili mahallelerde hayvansal üretim faaliyetlerinin engellenmesi ve hayvancılıktan başka geçim kaynağı olmayan çiftçilerin sürgün edilmesi veya hayvancılıktan vazgeçmeleri anlamını taşımaktadır. Bu kararın bir hükümet kararı olduğu, çiftçilerin bağlı bulunduğu bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlığının sessizliğinden anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kararın eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu belirten Kapıkıran "Alınan kararda sadece kent yerleşim alanı içerisinde yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşmayan halkın sağlık gerekçeleri gözetilmiş, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçi aileleri ile hayvanlarının barınma, beslenme ve yaşam alanlarının korunması açısından hiçbir tedbir ve destek oluşturulmadan sürgün edilmelerinin fermanı yazılmıştır" dedi.

Bu kararla bölgenin demografik yapısının değişeceğini vurgulayan Kapıkıran, İstanbul halkının da kısa mesafeden tarımsal ürün ve gıdaya ulaşmalarının engelleneceğini ifade etti.

Kararda "sahil mahallelerinde bulunan hayvancılık işletmelerinin turizmi olumsuz yönde etkileyeceği"nin de ifade edildiğini kaydeden Kapıkıran "Bu anlayış bilimsel temelden yoksun sadece rantçı bir bakış açısının ortaya konmuş halidir" dedi.

Çiftçiler örgütlenmek zorunda

Kapıkıran açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplumu besleyen tarım kesimi yok sayılmış, inşaat rantı, bitkisel ve hayvansal tarıma tercih edilmiştir. Alınan karar bu uygulamanın derinleşmesine yol açacaktır. Köylere yerleşen tarımsal üretim faaliyeti yapmayan yuttaşların, tarımın doğasından kaynaklanan bazı çevresel etkileri şikayet etmeleri karşısında yerel idarelerin tarımsal üretim aleyhine kararlar almaları kamu çıkarlarına aykırıdır. Çiftçiler arazilerini, varlıklarını ve haklarını koruyabilmek için dünyada olduğu gibi dayanışma içinde olmak ve örgütlenmek zorundadır."