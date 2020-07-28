Kanal İstanbul güzergahında 63’ü etkin 267 heyelan alanı tespit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi kapsamındaki incelemelerinin sonuçlarını açıkladı.

İncelemelere göre, 1.094 heyelan alanının tespit edildi. Bu heyelanlı alanların 357'si aktif heyelanlar sınıfında yer alıyor.

Kanal İstanbul güzergahında 267 heyelan alanı

İncelemenin bir diğer sonucuna göre ise heyelan alanlarının 267 tanesi Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunuyor. 267 heyelan alanının 63'ü ise aktif sınıfında yer alıyor.

İnceleme sonuç raporunda söz konusu durum şöyle aktarıldı:

''Kanal İstanbul güzergâhının etkilenim alanında yer alan bölgelerdeki önemli bir bulgu da çalışmaya yansıdı. Projenin geçtiği ilçeleri de kapsayan analizlerde, heyelan riski taşıyan çok sayıda alan saptandı. Projenin güzergahında bulunan Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde 267 heyelan alanı tespit edildi. Söz konusu heyelanların çoğunluğunun, kanal güzergâhındaki yamaçlarda geliştiği, 63 adedinin de etkin heyelanlar oldukları belirlendi."

En fazla heyelan alanı Silivri ve Büyükçekmece'de

İnceleme sonuçlarında ilçelere göre heyelan alanı sıralaması da yapıldı.

Sıralama şöyle: Silivri 120 alan, Büyükçekmece 116 alan ve Beykoz da 104 alan.