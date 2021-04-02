'Kanal İstanbul güzergahında 40 milyon metrekare arazi el değiştirdi'

İktidarın rant ısrarı Kanal İstanbul’u Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Aykut Turan Aydoğan “Kanal projesi güzergahında 40 milyon metrekare arazi son birkaç yıl içinde el değiştirdi” dedi.

Bilim insanlarının felaket olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul’un geçtiğimiz günlerde imar planları onaylandı. Çevre düzenleme planlarını Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Aydoğan, Kanal İstanbul’un birileri ihya etme ve İstanbul’u parsel parsel satma operasyonu olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Aydoğan, arazi el değiştirmelerine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerektiğine dikkat çekti. Aydoğan, “Beton Kanal projesinin kimlere rant kapısı olduğunu araştırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Soru işaretleri giderilmeli

İktidar sözcülerinin “Bu projenin detaylarını kimseye açıklamayacağız, kimse menfaat ve rant sağlayamayacak” sözlerini hatırlatan Aydoğan, “Beton Kanal projesi güzergahında bugün, 40 milyon metrekare arazi son birkaç yıl içinde el değiştirmiş. Bunların yüzde 70’inin özel mülkiyete ait olduğu biliniyor. Bölgedeki arazilerin, tapuların el değiştirme hızı, alımların kimler tarafından yapıldığı, bu alımlar sayesinde nasıl bir rant elde edildiği, arazilerin el değiştirmesinde siyasi bir nüfuz kullanılıp kullanılmadığı konusunda, kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Son 3 yıl bilinmiyor

Tapu el değiştirmelerini yıllara göre ayıran Aydoğan şu ifadeleri kullandı: 2011-2018 yılları arasında 26 milyon 7 bin metrekare arazi el değiştirdi. Yine 2009-2013 yılları arasında 656 bin 774 metrekareye tekabül eden 65 tapuda, 2014 ve 2018 yılları arasında ise 4 milyon 800 bin metrekareye denk gelen 476 tapuda değişiklik olduğu ifade ediliyor.

Son üç yılda gerçekleşen el değiştirilmeler hakkında ise şeffaf bir bilgi yok. Deyim yerindeyse, kuş uçmaz, kervan geçmez bir güzergahta, milyonlarca metrekaye tekabül eden bir alanda ve bir anda yaşanan bu arazi el değişimlerinden kimlerin kazanç elde ettiği, kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı büyük bir soru işareti.”

Kanal İstanbul saldırısı: Sadece Berat Albayrak ve Katarlılar değil, hepsi orada...

AKP’nin İstanbul’u hedef alan yeni rant projesine ilişkin ortaya her gün yeni bilgiler çıkarken, özellikle Katar ve Suudi Arabistanlı patronların “kapattıkları” büyük arsalar, Berat Albayrak ve babasına ait arsalar tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Gündeme gelen haberlere göre, Sadık ve Berat Albayrak’ın tarla vasfındaki iki arazisi, bölgede yapılan yeni düzenleme sonrası yapılaşmaya açıldı. Yani Albayrak ailesinin ucuza kapattığı tarla vasfındaki arsalar artık milyonlarca lira değere ulaşmış oldu.

Benzer şekilde bölgeden arsa alan Arap sermayesi de servetine servet katarken, Kanal İstanbul tartışmalarında bir de gözden uzak duran Türkiye’nin “büyük” patron grupları var.

Bölgede aldıkları belirtilen arsalar hem Arap sermayesinin hem de Albayrak Ailesi’nin oldukça üzerinden olan bu patron grupları Koç Ailesi ve Sabancılar…

Düzeltme: Haberin yayınlanmasından sonra Koç Holding'den soL'a ulaşılıp verilen bilgiye göre Koç Holding proje kapsamında herhangi bir girişimde bulunmamış, bir arsa edinmemiştir. Haberimizdeki buna dönük ifadeyi kaldırıyoruz.