Kanal İstanbul felaketi masaya yatırılıyor

İstanbul'un su kaynakları ve havası için tehdit olan Kanal İstanbul, ilk kez 2013 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Çılgın proje" olarak ortaya atılmıştı.

Aradan geçen sürede bölgede emlak fiyatlarının astronomik biçimde artış yaşadığı gözlemleniyor. Kanalın yapılacağı bölgedeki yoksul emekçilerin kentsel dönüşüm adı altında evsizleştiği ya da daha yüksek kira ücretleri ödemek zorunda bırakıldığı biliniyor. İstanbul'un su kaynaklarının tükenme tehlikesinin konuşulduğu bu dönemde uzmanlar su kaynakları için kanal projesinin büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda hemfikir.

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü, "Bir Mücadele Başlığı Olarak Kanal İstanbul" başlığıyla 17 Ocak 2021 pazar günü saat 20.00'de online bir etkinlik gerçekleştirecek. Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesi sonucunda karşılaşılacak felaketlerin tartışılacağı etkinlikte aynı zamanda "Kanala karşı nasıl bir mücadele hattı örmeliyiz? sorusuna da yanıt aranacak.