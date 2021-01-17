Kanal İstanbul ÇED raporunda danışmanlık yapanları, iptal davasında bilirkişi yapmışlar!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı odaları tarafından açılan Kanal İstanbul ÇED olumlu kararı iptal davasında mahkeme tarafından belirlenen bilirkişi heyetine itiraz edildi. İtirazı gerçekleştiren TMMOB, davanın görüldüğü İstanbul 10. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na itiraz dilekçesi verilerek, heyette yer alan bazı isimlerin tarafsız ve objektif olmadığına dikkat çekti.

Rapora danışmanlık yapanları bilirkişi yaptılar

Verilen dilekçede heyetin, Kanal İstanbul Projesi’nin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu için danışmanlık hizmeti sunan İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden tayin edilmesine de vurgu yapıldı.

TMMOB, mahkemenin bilirkişinin tarafsızlığını sağlamak adına gerekli tedbirleri alması zorunluluğu olduğuna dikkat çekerken, “Açıklanan sebepler bakımından seçilen bilirkişilerin tarafsız bir rapor tanzim edemeyecekleri görüldüğünden; belirtilen bilirkişilerin öncelikle bu nedenle görevden alınmaları ve yerlerine yeni bilirkişi görevlendirmelerinin yapılması gerekmektedir” dedi.