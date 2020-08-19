Kanal İstanbul afişlerin sökülmesine İmamoğlu’ndan tepki: Kimse susup oturmamızı beklemesin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili bilgilendirme afişlerinin polis ekiplerince kaldırılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, valiliğin gerçekleştirdiği işlem hakkında şu açıklamayı yaptı:

-İstanbul'a geri döndürülemez zararlar ve büyük bir yıkım getirecek olan Kanal İstanbul projesi ile ilgili milletimizi bilgilendirme afişlerimiz, maalesef hukuksuzca sökülmüştür.

Yasa gereği bölücü ve yıkıcı olmayan afişler ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Maalesef bir avuç insan artık yargı kararına bile gerek duymadan canının istediğini yapıyor. Hukuksuzluk ülkenin en büyük sorunu haline gelmiştir. Elbet sonunda kazanan hukuk ve demokrasi olacaktır. Bu uygulamaların sorumluları bunu unutmasın.

Ben dün öğlen sayın valimize afişlerin Cuma günü değişeceğini söylememe rağmen 24 saat bile tahammül edilemeden gece yarısı polisimizin başka işi yokmuş gibi pankart söktürülüyor.

Yazık, çok üzücü. Şehrin huzuru için bu süreci kendi haline bırakacağız ama unutmayacağız. Rant projesine karşı bilgilendirme faaliyetlerimiz ise devam edecek. Kimse susup oturmamızı beklemesin.