Kanal D'de CHP ve İYİP krizi: Genel Yayın Yönetmeni görevden alındı

Haziran 2018'den bugüne Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturan Mustafa Aşçıoğlu'nun görevine son verildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, gerilim Kanal D Ana Haber Ankara Temsilciliği'ne Zafer Şahin'in atanmasıyla başladı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Takvim gazetesinin Ankara Temsilciliği görevinden bu göreve atanan Zafer Şahin, bir süredir Kanal D Ana Haber'in muhalefete dair haberlerine müdahale etmeye başladı.

İktidarın bu haberlerden rahatsız olduğunu gerekçe gösteren Şahin, CHP ve İYİP'in basın açıklamalarının ve Kılıçdaroğlu ile Akşener'in grup konuşmalarının verilmesine karşı çıktı.

Zafer Şahin ile Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Aşçıoğlu arasında yaşanan bu gerilim sonrası Aşçıoğlu görevden alındı.