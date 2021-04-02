Kanadalı sporcu Çin vatandaşlığına geçti

Çin asıllı Kanadalı atlet Nina Schultz, (Çince ismi Zheng Ninali) Kanada vatandaşlığından çıkarak Çin vatandaşlığına geçti.

Heptatlon ve pentatlon sporcusu Nina Schultz, henüz 19 yaşındayken 2017'de Kansas Eyalet Üniversitesi'ne sporcu bursuyla kabul edilmeden önce kapalı alanda pentatlonda rekor kırdı. Üniversite atletizmindeki ilk sezonunda Schultz, 2017 NCAA Salon Şampiyonası pentatlon etkinliğinde bronz madalya kazandı, 2018 NCAA Salon Şampiyonasında'ysa gümüş madalya kazandı. 2018 NCAA 1. Bölüm Açık Hava Atletizm Şampiyonasında 5.778 puanla Heptatlon'da 7. oldu.

New Westminster'lı sporcu, son İngiliz Milletler Topluluğu Oyunlarında Kanada için gümüş madalya kazandı.

Kanada ve Çin arasında devam eden diplomatik krizin ortasında geçtiğimiz haftalarda Çin vatandaşlığı alan Schultz, bu yılki Tokyo Olimpiyatları'nda Çin için yarışmayı umuyor.

Kanada menşeli National Post'un aktardığına göre Kanada atletizm takımının baş antrenörü Glenroy Gilbert, Schultz'un son üç yılda çok az müsabakaya katıldığını ancak bir gün kesinlikle bir Olimpiyat madalyası kazanma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Olimpiyat altın madalyası sahibi Gilbert, "Açıkça, onu heptatlonda yükselen bir yıldız olarak gördük, onu çok istedik ve Kanada'da kalmasını sağlamak için çok uğraştık ... ama bu kararlı olduğu bir şeydi." dedi.



Schultz, nedenlerin son derece kişisel olduğunu ve Çin-Kanada ilişkilerindeki mevcut kargaşadan önce kararını vermiş olduğunu söyledi.

Schultz, değişiklikle ilgili olarak Kanada medyasına henüz bir yorumda bulunmadı, ancak Çin menşeli Global Times'ın Çin basınından aktardığı bir demecinde "Buraya ani bir dürtüyle gelmedim, ama her zaman büyükannemin hayalini gerçekleştirmek istediğim için geldim" şeklinde yorum yaptı.

Aynı zamanda Schultz, NCAA Kansas Eyalet Üniversitesi ve Georgia Üniversitesi takımları için yarışmayı bıraktı. Georgia takım koçu Petros Kyprianou, "NCAA'dan ayrılmak ve profesyonel bir sporcu olmak istediğini söyledi." dedi.

Çin'deki anneannesi 1957'de yüksek atlama dünya rekorunu kırmıştı, ancak o sırada boykot nedeniyle Olimpiyatlarda Çin için asla rekabet edemedi. Dedesiyse yüksek atlamada 1959 Çin rekortmeniydi.