Kanadalı maden şirketi Kapadokya’yı delmeye başladı

Kanadalı Centerra Gold maden şirketi, Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan Özkonak kasabasında altın arama çalışmalarına başladı. Şirketin, 2015 yılında düzenlenen ağaç kampanyası ile ağaçlandırılan ve orman arazisi ilan edilen bölgede ağaçları keserek sondaj çalışması yaptığını söyleyen Özkonaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Göçek, “Bin bir çabayla ağaçlandırdığımız ve orman arazisi ilan ettirdiğimiz bölgede ağaçları kestiler. Böyle bir maden girişimi doğaya vurduğu gibi turizme de balta vuracak” dedi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, altın arama çalışmalarının yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta olduğunu belirten Enver Göçek, şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ruhsat aldığını belirterek “Şimdilik bölgede 3 ruhsat sahası bulunuyor. Bu alan bizim bölgemiz için çok değerli tarım arazilerinin olduğu alan” diye konuştu.

'Yeraltı şehri ve Belha Manastırı’na çok yakın'

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin turizm için büyük önem arz eden yeraltı şehri ve Belha Manastırı’na çok yakın olduğunu anlatan Göçek, “Özkonak yeraltı şehri ile Belha Manastırı bizim bölgemiz için çok önemli turizm kaynakları. Balon turizminin de yoğun olarak yapıldığı bir coğrafyada böyle bir maden girişimi doğaya vurduğu gibi turizme de balta vuracak. Belediye çalışmaları doğruluyor. Bakanlık tarafından verilen bir ruhsat olduğunu ve buna istinaden bu çalışmaların yapıldığını söylüyorlar. Biz dernek olarak bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez de şirketin taşeron firma aracılığıyla 12 yerde sondaj çalışması yaptığını belirterek “Bu şirket, toplamda 40 yerde kuyu açacakmış. Buralardan toprak örnekleri alıyorlar. Bölgemize yapılan bir talandır. Bu talana hep birlikte izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.