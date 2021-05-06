Kanadalı altın firması 1,5 milyon doları kimlere verdi?

Çanakkale Kirazlı’da altın madeni projesi bulunan Kanadalı Alamos Gold şirketi geçtiğimiz hafta yayınladığı bir raporda, 2021’in ilk çeyreğinde şirket giderlerinin yanında hükümete ve halkla ilişkiler girişimleri için 1,5 milyon Dolar harcama yapıldığını duyurdu. Kaz Dağları Ekoloji Platformu ise Alamos Gold’un resmi raporunun yayınlanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, “Alamos’un 2021 ilk çeyreğinde hükumete ödediğini beyan ettiği 1,5 Milyon Doların ne kadarı hükumete, hangi kuruma, ne amaçla ödenmiştir? 2019 Ekim ayından bu yana ruhsatı olmayan ve faaliyetlerini durduran şirket bu harcamayı nereye yaptı? Bu süreçte şirketin devlete ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir resmi borcu var mıdır?” sorularına yanıt verilmesini istedi.

Çanakkale Kirazlı'daki altın madeni sahasında yapılan ağaç katliamı tepki çekmişti

Kanadalı altın şirketi Alamos Gold 2021 yılının ilk çeyreğindeki faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporu 28 Nisan’da yayımladı. Raporda, şirketin Çanakkale Kirazlı’daki altın madeni projesine de yer veriliyor.

Alamos Gold'dan 'Tüm izinler halkın onayıyla alındı' iddiası

Raporda, Türk Hükümetinin 13 Ekim 2019’da süresi dolan Kirazlı Altın Madeni İşletme Ruhsatını yenilemediği, ayrıca Ekim 2020’de şirketin Orman İzinlerini de yenilemeyi reddettiği belirtiliyor. Şirketin Kirazlı’da altın madeni açmak için gerekli olan ÇED, Çalışma İzni ve Gayri Sıhhi Müessese İznini aldığına değinilen raporda, Ağı Dağı ve Çamyurt Projeleri ile ilgili temel izinlere de sahip olunduğu kaydedilerek tüm bu izinlerin yerel halkın desteği ve uzun süreli ÇED süreçleri ve halkın onayı sonrası alındığı görüşü savunuluyor.

Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat talebi

Ruhsatının yenilenmemesinin haksız ve adaletsiz olduğu iddiasına yer verilen Alamos Gold’un raporunda konunun Uluslararası Tahkim Kuruluna taşınacağı ve Türkiye’den 1 milyar dolar tutarında tazminat talep edileceği kaydediliyor.

Altın şirketinin paraları nereye harcadığı sorusu gündemde

Raporun en çarpıcı bölümünde ise Alamos Gold’un Türkiye’de yaptığı harcamalara yer veriliyor. Alamos Gold’un Türkiye’de 2010 yılından bu yana 250 milyon dolar harcama yaptığı, bunun 20 milyon dolarının ise ruhsat harcı, orman izinleri vb. için hükumete ödediği belirtilen raporda, halkla ilişkiler ve sosyal girişimler için ise bugüne kadar toplam 25 milyon dolar ödeme yapıldığı bilgisine yer veriliyor. Raporda, 2021 yılının ilk çeyreğinde de yatırımı sürdürmeye, hükümete, halka ve halkla ilişkilere 1,5 milyon dolar ödediği belirtiliyor.

Kirazlı altın madeni sahasından görünüm

Alamos Gold firmasının raporunun yayınlanmasının ardından Kaz Dağları Ekoloji Platformu’ndan yapılan basın açıklamasında ise raporda yer verilen paraların nereye ve kimlere harcandığı sorularına yanıt verilmesi istendi.

Alamos Gold ve iktidardan yanıt isteniyor

Açıklamada, Alamos Gold firmasının “Halkla ilişkilere ve sosyal girişimlere bugüne kadar ödediğinizi beyan ettiğiniz 25 milyon Dolar ve 2021 ilk çeyreğinde projenizi sürdürme giderlerine, hükumete, halka ve halkla ilişkilere ödediğinizi beyan ettiğiniz 1,5 milyon Dolar kime, nasıl, ne amaçla ödenmiştir?” sorularına yanıt vermesi talep edilirken iktidarın ise yanıtlaması gereken sorular ise şöyle sıralandı:

'1,5 milyon doların ne kadarı hkümete ödendi?'

“Alamos’un 2021 ilk çeyreğinde hükumete ödediğini beyan ettiği 1,5 milyon doların ne kadarı hükumete, hangi kuruma, ne amaçla ödenmiştir? 2019 Ekim ayından bu yana ruhsatı olmayan ve faaliyetlerini durduran şirket bu harcamayı nereye yaptı? Bu süreçte şirketin devlete ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir resmi borcu var mıdır? Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik şirketi, Kirazlı Altın madeni projesi kapsamındaki yatırımlarında teşvik imkânlarından faydalanmış mıdır? Faydalanmış ise bu teşviklerin maddi karşılığı ne kadardır?”

'Cami duvarı, yol ve çeşme 1,5 milyon dolar eder mi?'

“Sayın halkımız, Alamos Gold firması sizi ve ülkemizi borçlu ilan etmektedir” ifadelerine yer verilen Kaz Dağları Ekoloji Platformu’nun açıklamasında, “Kamunun yapması gereken, ama kendilerinin yaptığını söyledikleri; çöp konteyneri temini, cami duvarı yapımı, yol, çeşme, köy sosyal tesisi gibi işler için 1,5 milyon dolar harcadığını söylemektedir. Harcandığı iddia edilen bu para şirketin madencilik faaliyetlerinin yaratacağı yıkımı gizlemek içindir. Tüm bunlar 1,5 milyon dolar eder mi?

'Ruhsatın olmadığı dönemde 1,5 milyon dolar nereye harcandı?'

"Şirketin beyanları oldukça tutarsız ve şaibelidir ve akla rüşvet gibi iddiaları getirmektedir. Rüşvet ise hem alan hem de veren açısından suçtur ve yargılanmayı gerektirir. Kurdun, kuşun, sincapların, köklerinden sökülen ağaçların hakkı için bir kez daha herkese soruyoruz: 2021 yılı ilk üç ayında ruhsatı olmayan ve tüm faaliyetleri durmuş olan şirket, iddia ettiği 1,5 milyon doları nereye harcadı?”