Kanada'dan salgın günlerinde Küba'ya ilk turistik uçuş: 'Güvenli turizm' statüsü verilmişti

Kanadalı tur operatörü Air Canada Vacations, Küba'ya ilk turistik uçuşunu gerçekleştirdi.

Telesur'da yer alan habere göre, Quebec eyaletinin Montreal kentinden kalkan uçak, Küba'nın Ciego de Avila eyaletinin Cayo Coco kentine indi.

Uçağın seferdeki doluluk oranının yüzde 85 olduğu kaydedildi. Bu seferle birlikte Montreal'den Küba'ya haftalık uçuşlar yapılacağı, buna ek olarak ay sonu itibariyle Toronto dahil olmak üzere başka kentlerden de Küba seferleri başlatılacağı belirtildi.

Kanadalıların rezervasyonunu onaylayan Kübalı otellerden bazıları Memories Caribe, Memories Flamenco ve Playa Paraiso-Cayo Coco oldu.

Küba Kamu Sağlığı Bakanlığı, koronavirüs döneminde ülkedeki turistik tesislere "Daha Sağlıklı ve Güvenli Turizm" statüsü vermişti. Bu tesislerdeki biyogüvenlik tedbirler arasında fiziksel mesafeyi korumak, ellerin dezenfekte edilmesi ve salgına ilişkin seyahatçilere gerekli bilgileri vermek bulunuyor.

Küba'ya seyahat eden Kanadalılar, Covid-19 yayılmasına karşı önlem kapsamında, Cayo Coco, Cayo Guillermo ve Cayo Cruz sınırları içerisinde kalacak.