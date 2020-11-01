Kanada'da 'Orta Çağ kostümü' giymiş bir adam kılıçla saldırı düzenledi: 2 ölü

Kanada Quebec'te "Orta çağ kostümü" giymiş bir saldırgan kılıçla 2 kişiyi öldürdü ve 5 kişiyi yaraladı.

20'li yaşlarındaki bir adamın saldırıyla bağlantılı olarak tutuklandığını ve değerlendirme için yerel bir hastaneye götürüldüğünü açıklayan polis saldırı hakkında daha fazla bir bilgi vermedi.

Polis, beş yaralının hastanede olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Sözcü Etienne Doyon da öldürülen iki kişi hakkında herhangi bir bilgi vermeyi reddetti ve sadece "Düşüncelerimiz bugün ölen insanların ailesiyle birlikte" dedi.

Polis, saldırının olası bir nedeni hakkında bir açıklama yapmadı, ancak, şüphelinin nedenlerinin kişisel olmadığını gösteren hiçbir bilgi bulunmadığını belirtti.

Doyon, zanlının polis tarafından tanınıp tanınmadığını veya saldırıya birden fazla kişinin karışmış olup olmadığını hemen teyit edemeyeceğini söyledi.