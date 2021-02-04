Kanada, Trump destekçisi Proud Boys'u 'terör örgütü' kabul etti

Kanada Proud Boys adlı grubu "terör örgütü" olarak kabul etti.

Üyelerinin tamamı erkeklerden oluşan, göçmen karşıtı ve ırkçı Proud Boys grubu 2016 yılında Vice Media'nın Kanadalı kurucu ortağı Gavin McInnes tarafından kurulmuştu. McInnes Kasım 2018'de bir söyleşisinde grupla ilişkisini sonlandırdığını söylemişti. Grup Donald Trump'a desteğiyle ve Siyahların Hayatı Değerlidir eylemlerine karşı saldırılarıyla biliniyor.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair bu kararda, 6 Ocak'taki ABD Kongresi'ne yapılan baskında grubun önemli bir rol oynamasının etkili olduğunu söyledi. Blair Kanada'da grubun kaç üyesi olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Blair 2018'den beri bu grubun şiddetle ilişkisinin tırmandığını ve ABD Başkanlık seçimleri sırasında da bunun devam ettiğini gözlemlediklerini söyledi.

Kararla birlikte Proud Boys'un tüm varlıkları dondurulabilecek ve şiddet eylemlerine karışan grup üyelerine "terörist saldırı" suçlaması yöneltilecek. Kanada grubu "terörist örgüt" olarak tanımlayan ilk ülke oldu.

Kanada'nın bu kararı ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın geçen hafta "iç terör" tehdidinin yükseldiği açıklamasının ardından geldi. Bu açıklama sonrası ABD Adalet Bakanlığı Proud Boys'un Seattle bölümü lideri olan Ethan Nordean'ın gözaltına alındığını ve Nordean ile birlikte 8 grup üyesine Kongre baskınıyla ilgili suçlamalar yöneltileceğini duyurmuştu.

Kanada Çarşamba günü yaptığı açıklamada Proud Boys ile birlikte aralarında IŞİD'le bağlantılı grupların da olduğu 12 grubu "terör örgütü" olarak tanımladı.