Kamyonla işçi servisi çarpıştı: Bir işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kamyonla işçi servisinin çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Durdu Ş.'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyonla Bilgi Doğrular yönetimindeki işçi servis minibüsü Misinli Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu devrilen minibüste bulunan işçilerden Seyhan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 13 işçi ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Can'ın cenazesi, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

