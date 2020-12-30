Kamunun milyonlarca liralık elektrik ihaleleri de Cengiz ve Limak'a

17- 25 Aralık sürecinde halka ettiği küfürle hafızalara kazınan Mehmet Cengiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalesini aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, kamu kurumları, üniversiteler ve bakanlıklar “2021 yılı için elektrik enerjisi alımı” ihalesi düzenledi. Milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalelerini AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve kamu kurumlarının milyarlarca liralık ihalelerini alan Cengiz Holding ile Limak Holding'in aldığı açıklandı.

Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’nin elektrik enerjisi ihalesini aldığı bazı kamu kurumları ile ihale bedelleri şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 9 milyon 889 bin TL

Emniyet Genel Müdürlüğü: 45 milyon TL

Türkiye Büyük Millet Meclisi : 12 milyon 932 bin TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 3 milyon 424 bin TL

Çankırı Karatekin Üniversitesi: 3 milyon 405 bin TL

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: 6 milyon 247 bin TL

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve ihalelerin "vazgeçilmezi" Limak Holding’e bağlı Limak Enerji Uludağ Elektrik Şirketi de kamu kurumlarının milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalesini aldı. Şirketin aldığı bazı ihaleler ve bedelleri şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 1 milyon 547 bin TL

Hacettepe Üniversitesi: 23 milyon 74 bin TL

Orman Genel Müdürlüğü: 1 milyon 413 bin TL

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 2 milyon 872 bin TL

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 13 milyon 356 bin TL

Bursa Yenişehir Havaalanı Müdürlüğü: 1 milyon 544 bin TL

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: 1 milyon 663 bin TL

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in yazılı soru önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanlığı da 64 gençlik ve spor il müdürlüğünün elektrik enerjisi ihalesini Limak Holding’e bağlı Limak Enerji Uludağ Elektrik Şirketi’nin aldığını açıkladı.