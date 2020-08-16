Kamuda izinler eksik kullandırıldı, giyim yardımı yapılmadı

Pandemi döneminde emekçilerin haklarına yönelik saldırılar kamuda da sürüyor.

Büro Memur-Sen tarafından Adalet ve Gençlik ve Spor bakanlıklarına gönderilen yazılarda fazla çalışma için izinlerin eksik kullandırıldığı, bazı görevlilere giyim yardımlarının yapılmadığı ortaya çıktı.

Sendikanın Adalet Bakanlığı'na gönderdiği yazıda bakanlıkta görevli kamu emekçilerine fazla çalışma için verilen izinlerin eksik kullandırıldığı belirtildi. Yazıda bakanlık bünyesinde çalışan koruma ve güvenlik görevlilerinin hak ettikleri fazla çalışma izinlerinin eksik kullandırıldığını belirttiklerini ifade edilerek bu konuda sendikaya bilgi verilmesini istendi.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bekçi kadrosunda olup görevlendirme yoluyla şoför, santral memuru, kaloriferci vb. kadrolarında çalışan kamu emekçilerine de “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği”nde bu yönde bir hüküm bulunmaması gerekçesiyle giyecek yardımı yapılmadığı ortaya çıktı.

Büro Memur-Sen bakanlığa gönderdiği yazıda söz konusu kamu çalışanlarına giyim yardımının yapılmamasının var olan bir sosyal ve ekonomik hakkın engellenmesi olduğu belirterek bu yardımın yapılmasını istedi.