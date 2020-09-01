Kamuda Covid-19 Karmaşası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre Ankara Covid-19 salgınının en hızlı yayıldığı ve kontrolden çıktığı illerin başında geliyor. Kentte kamu çalışanlarının yoğunluğu düşünüldüğünde iyi bir planlama ile pek çok çalışanın görevini evinde yerine getirmesi ve nöbet sistemi ile çalışılarak çalışanların salgından korunması mümkün. Ancak Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile yetkinin kurumlara bırakılması ve merkezden planlanmaması karmaşaya yol açıyor.

Yalnız Ankara değil, tüm yurtta kamu çalışanları amirlerinin insafına bırakılmış durumda.

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu çalışanlarına uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına olanak tanındı. Bu çalışma yöntemlerinin uygulanması, uygulama usul ve yöntemlerinin belirlenmesi konusunda ise kurumların en üst yöneticileri yetkili kılındı.

Genelgenin yayımlanmasının ardından geçen iki gün içinde bazı kurumlarda uzaktan ve nöbetleşe çalışma usulleri uygulanmaya başlanırken, bazı kurumlarda genelge uygulamaya geçmedi. Uygulanmaya başlanan esnek çalışma usullerinde ise ciddi farklılıklar söz konusu. Hatta aynı kurumun farklı birimlerinde farklı uygulamalara rastlandığı da oluyor. Bazı kurumlar ofislerde işin gerektirdiği en az sayıda personelin bulundurulmasını temin ederken bazıları esnek çalışacak personel sayısında kotalar uygulayabiliyor.

Açık yemekhaneler, uzun kuyruklar

Çalışanlar açık ofislerde veya kalabalık odalarda çalışmak zorunda kalıyor. Bazı kurumlarda yemekler paketli şekilde teslim edilirken bazı kurumlarda açık yemekhane ve uzun kuyruklar görülüyor. Buraya servisler, ortak alanlar, giriş çıkışlar vb. eklenebilir. Geçtiğimiz dönemde meydana gelen, kurumlar veya enfekte personel tarafından vakaların saklanması, vaka tespit edilen birimlerde temaslı personelin çalıştırılmaya devam edilmesi gibi olayların ardından, önlemlerde esnek bir Genelgenin yayınlanmış olması kurumlar arasında eşitsizliğe yol açıyor.

Sağlık müdüre emanet

Genelgenin uygulanmasındaki bu keyfiyet, salgının önlenmesi konusundaki ciddiyetsizliği bir kez daha ortaya koyuyor. Kurumlarda alınacak önlemler hiçbir sağlık formasyonu bulunmayan amirlere emanet edilmiş durumda. Oysa kamu kurumlarında çok basit önlemler ile pek çok çalışanın görevini evinde yerine getirmesi ve nöbet sistemi ile çalışılarak çalışanların salgından korunması mümkün. Ancak çalışanların sağlığı özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de kimsenin umurunda değil.