Kamuda çalışan avukatlara ikinci baro baskısı gözdağı boyutuna ulaştı

Ankara Barosu, kentte ikinci baronun kurulması için, çalıştığı kurumda baskıya uğrayan meslektaşlarının [email protected] e-posta hesabına başvurmaları halinde gizlilik unsuruna riayet edilerek gerekli idari ve yasal başvuruların baro tarafından takip edileceğini duyurdu.

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada kamuda çalışan avukatların Ankara'da ikinci bir baro kurulabilmesi için imza vermeleri konusunda yoğun baskıya maruz kaldıklarına dair iddiaların kendilerine ulaştığı ve konuyla ilgili tüm bakanlıklara ve Kamu Baş Denetçiliği'ne gerekli incelemenin yapılması için yazılı başvuruda bulunulduğu belirtildi.

'Gözdağı verme boyutuna ulaştı'

Bazı bakanlıkların verdikleri yanıtlarda iddiaların "gerçekdışı" olduğunu savunduklarını, bazı bakanlıklarınsa yanıt vermediğini bildiren Ankara Barosu, buna rağmen geçen süre içinde çeşitli kurumlarda çalışan meslektaşlarından baskının artarak devam ettiği, bu baskının taşraya tayin noktasında gözdağı verme boyutuna ulaştığı yakınmalarının gelmeye devam ettiğini açıkladı.

Yaşanan sürecin baroları parçalamaya ve mesleği niteliksizleştirmeye hizmet eden yasal düzenlemenin amacını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, baskıya maruz kalan kamuda çalışan avukatların hukuki mücadelelerinde yanlarında olacakları bildirildi.

Baskıya uğrayan avukatlara çağrı

Açıklamada "Her türlü baskıya karşın meslek örgütünün parçalanmasına imza vermeyi reddeden, cübbelerine ilik açılmasına, düğme takılmasına izin vermeyen meslektaşlarımızın yanında mesleğimizi ve geleceğimizi savunmaya devam edeceğiz. Bu nedenle çalıştığı kurumda baskıya uğrayan meslektaşlarımızın hukuki süreçte de yanlarında olduğumuzu, bu baskıya vücut veren, aracı olan tüm ilgililer hakkında yapılacak suç duyuruları dahil olmak üzere hukuki mücadelemizin sonuna kadar verileceğini belirtiyor, bu baskıyı yaşayan meslektaşlarımızın Ankara Barosu'nun [email protected] e-posta hesabına başvurmaları halinde gizlilik unsuruna riayet edilerek gerekli idari ve yasal başvuruların baromuzca takip edileceğini önemle hatırlatıyoruz" denildi.