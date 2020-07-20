Kamu kurumlarının 6 aylık zararı 50.3 milyar lirayı buldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarının 6 aylık zararlarının 50.3 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

En fazla zarar eden kurum 46 milyar lira ile Sosyal Güvenlik Kurumu oldu.

Kamu bankalarının da aralarında bulunduğu mali kurumların 6 aylık görev zararı ise 3.4 milyar lira. Bakanlık, görev zararları kapsamında Ziraat Bankası’na 1.9 milyar lira, Halk Bankası’na 1.4 milyar lira aktardı.

Kamu teşebbüslerinin zararı 850 milyon

Kamu teşebbüslerinin zararı toplamda 850.5 milyon lira. Tarım ve Kredi Kooperatifleri’ne 6.5 milyon lira verildi. Zararlarının büyük bölümü ise 844 milyon lira aktarılan Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait.