Kamu kurumları 'bilgi edinme'leri yanıtsız bıraktı

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bir buçuk yıldır bilgi edinmelerine cevap vermeyen kurum ve kuruluşları Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) şikâyet ederek, 15 ayda verdiği 105 bilgi edinmeden 62 tanesinin cevapsız kaldığını söyledi.

Hakverdi'nin KDK'ya şikâyet dilekçesi verdiği kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ve Halkbank Genel Müdürlüğü gibi 28 kurum yer alıyor.

Hakverdi konuyla ilgili "Çalışmalarımızda kullanmak ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere ilgili kurumlardan ve bakanlıklardan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 4-5-11 ve 12. Maddeleri ile Anayasanın 74. Maddesi uyarınca, gerekli bilgileri talep ettik. Sadece 15 ayda toplamda 105 farklı konuda, ilgili kurumlardan bilgi talep etmemize rağmen; 51 tanesine yasal süre içerisinde ve sonrasında hiçbir şekilde cevap verilmedi. 9 tanesine ticari sır denildi, 1 tanesine bilgi ektedir denildi; fakat ek gönderilmedi ve 1 tanesine de cevap verilemeyeceği şeklinde dönüş yapıldı" dedi.

Binlerce soru yanıtsız kaldı

Hakverdi “Yasal süre olan 15 gün içerisinde bilgi edinmelere kanunen cevap verilmesi gerekirken, kurumların gayri ciddi bir şekilde tarafımıza bilgiyi iletmemeleri, hukuk tanımamaları; devlete olan güveni sarsmakta ve kurumların şeffaflıktan uzaklaştığını gözler önüne sermektedir" diye konuştu. Hakverdi şunları söyledi:

"Görülen o ki; iktidar, vatandaşa hesap verebilme durumundan çoktan uzaklaşmış. Cumhurbaşkanlığı ve tüm Bakanlıklar, milletvekillerinin kanuni hakkı olan soru önergelerine dahi cevap vermemektedir. Sadece son 1 yılda yaklaşık 7 bin soru önergesi ve on binlerce soru yanıtsız bırakıldı. Denetlenme mekanizmasını saf dışı bırakarak, kurdukları saltanatları sağlamlaştıracaklarını, yapılan haksızlıkların faturasının kesilemeyeceğini sanıyorlar. Kurdukları bu düzen onların sonunu getirecek."