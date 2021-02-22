Kamu kurum ve kuruluşlarına işlenmemiş altın ithalatı izni verildi

Altın ithalatına ilişkin mevzuatta son günlerde birbiri ardına gerçekleştirilen değişiklikler dikkat çekti. İthalat şartlarıyla ilgili 3 gün arayla iki önemli mevzuat değişikliği yapıldı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın kıymetli maden ithalatıyla ilgili maddelerinde 19 Şubat’ta yapılan değişikliğin ardından, bu karara uygulama tebliği de benzer doğrultuda düzenlendi.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK Güçlendirme Vakfı şirketlerinin standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edebileceğine ilişkin bir hüküm getirildi.

Bedelsiz ithalat DİR kapsamında yapılabileceği gibi, Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere, kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla da bedelsiz ithalat yapılabilecek. Ayrıca, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin bu şekilde ithalinde, Borsa İstanbul A.Ş’ye tesliminin ardından, standart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesi zorunluluğu da getirildi.



