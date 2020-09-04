Kamu Denetçiliği Kurumu’na bir ay içinde 60 binin üzerinde şikâyet başvurusu yapıldı

Covid-19 ile mücadelede yaşanan sorunlar, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) şikayet başvurusu olarak döndü. On binlerce yurttaş, ekonomik sorunlarının giderilmesi, sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi ve önlemlerin artırılması için Ombudsmanlığın yolunu tuttu.

Kamu Denetçiliği Kurumu, “Türkiye’nin Koronavirüs Hastalığı ile Mücadelesi” isimli özel raporunu erişime açtı. Raporda, koronavirüs konusunda kuruma yapılan şikâyet başvurularına da yer verilirken, 1 ayda 60 binin üzerinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. 24 Mart - 28 Nisan dönemlerini kapsayan şikâyet başvuruları listesine göre yurttaşlar en çok, ekonomik sorunlar nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. İktidarın, “Koşulsuz şartsız, her başvurana 10 bin TL destek kredisi verilecek” şeklinde duyurduğu uygulamadan yararlanamayan on binlerce yurttaş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) şikâyet etti. BDDK’ye ilişkin yapılan şikâyet başvuruları arasında en öne çıkan konu ise destek kredilerinin türlü gerekçelerle reddedilmesi oldu.



BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, BDDK ile birlikte Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikâyetlere en çok konu edilen kurumun, Sağlık Bakanlığı olduğu bildirildi. Çok sayıda hekim, hastane çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için zaruri olan önlemlerin alınmadığından yakındı. Bazı yurttaşlar ise koronavirüs şikayeti ile gittiği hastanede kendisine kötü davranıldığını savunarak şikayet başvurusu oluşturdu.

Maske mağduriyeti şikâyeti

Kuruma, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin 24 Mart - 28 Nisan dönemlerinde yapılan bazı başvuruların konu dağılımı ise şöyle: