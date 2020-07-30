Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı: Hilafet TBMM manevi şahsiyetinde içkindir

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Milliyet'ten Önder Yılmaz'a Ayasofya, hilafet ve İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin konuştu.

'Ayasofya'da tüm partiler aynı noktaya geldi'

''Dünya çapında Ayasofya'nın camiye dönüştürülme olayında Türkiye’de hemen hemen bütün siyasi partiler aynı noktaya geldi'' diyen Malkoç, ''Siyasi partilerin açıklamaları da toplumun mili sayılan konularda bir araya gelebileceğini gösterdi. Bunun örneğini 15 Temmuz’da görmüştük. Türkiye siyasi görüşler düşünce kanaatler farklı da olsa milli egemenlik konularında kenetlenebiliyor. Diğer tartışmalar demokrasinin gereğidir. Herkes görüşlerini açıklayacaktır, eleştiriler varsa yapacaktır'' ifadelerini kullandı.

Fatih, Diyanet, Aparslan hepsi onların

Devlet büyüklerine hakaretin doğru olmadığını söyleyen Malkoç, ''Türkiye, Alparslan Gazi’den Fatih’e, Fatih’ten Atatürk’e, Atatürk’ten Menderes’e, Özal’a, Ecevit’e, Demirel’e ve Erdoğan’a varıncaya kadar bir bütündür. Tarihi şahsiyetlerin, topluma mal olmuş milli meselelerin şu parti bu partisi olmaz, onlar bir bütündür. Eğrisiyle doğrusuyla, yaptığı iyi şeylerle, yapamadıklarıyla bizim tarihimizin bir parçasıdır. Bu toplumun ortak değeridir. Tarihe bakarken farklı düşünceler, yorumlar elbette olacaktır. Ancak bizim tarihimiz içinde önemli hizmetler yapmış olan devlet büyüklerine lanet ve benzeri şeylerde bulunmak hiçbir açıdan doğru değil. Ne hukuken, ne ahlâken, ne vicdanen, ne kültür, ne tarih açısından doğru değildir. Diyanet İşleri Başkanı’nın Atatürk’ü kastetmesi söz konusu değildir, kendisi de bu açıklamayı yaptı zaten. Diyanet İşleri de bizim, Alparslan Gazi de, Fatih de, Atatürk de bizim, Erdoğan da bizimdir. Ortak değerlere sahip çıkmalı, yıpratmamalıyız'' sözlerini sarf etti.

'Hilafet kalktı, geri gelecek falan değil'

Malkoç, hilafet tartışmalarına ilişkin ise ''Kanun çok açık, hilafet TBMM manevi şahsiyetinde mündemiçtir. Bu Atatürk’ün çıkardığı kanundadır. Ha bu nasıl mündemiçtir (içkin), orada mı kalacak, fiiliyata mı dökülecek, bu siyasetin konusudur. Hilafet kalktı, geri gelecek falan değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hangi nitelikte devlet olduğu anayasada çok net olarak yazılıdır. Bunları tartışma ve kavga konusu yapmanın anlamı yok. Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri anayasada yazılı. Farklı görüşler olabilir, düşünceler söylenebilir, bilimsel çalışmalar yapılabilir. Bunların yapılması da gerekiyor. Düşünce hayatı bunu gerektirir. KDK olarak biz bunu teşvik ederiz. Bunun ölçüsü; hakaret olmayacak, şiddeti teşvik etmeyecek'' diye konuştu.

Kadına şiddet hep varmış

Malkoç son olarak İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin, ''İstanbul Sözleşmesi bizim de gündemimizde. Vatandaşın bir sürü başvurusu var. Görüş beyan edersek ihsası rey olur. Ama bu konu dünyada değişik şekilde tartışılıyor. Türkiye'de de tartışılıyor. 10 yıldan beri uygulanıyor. Kadına şiddet dünya kurulduğundan beri var. Dikkat etmek öyle ele almak gerekiyor'' sözlerini sarf etti.