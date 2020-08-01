Kamu bankalarının döviz açığı 10 milyar doları geçti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, 24 Temmuz itibarıyla üç kamu bankasının döviz açığı 10,1 milyar doları buldu.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, yabancı para pozisyonunun özkaynaklarına oranı ise yüzde 30,9'a kadar çıktı. BDDK, bankaların döviz pozisyon açığının art arda 2 haftadan uzun bir süreyle özkaynakların yüzde 20'sini aşmasını istemiyor. Bankalar yılda altı defa bu limiti 2 hafta süreyle aşabiliyor.

Yasal döviz açığı sınırını üst üste 5 haftadır aşan kamu bankalarının kur artışıyla birlikte açık kaynaklı zarara uğradığını belirtiliyor.