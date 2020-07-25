Kamu arazileri otellere peşkeş çekiliyor: Kemer, Didim, Bodrum...

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili kararlar AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre, Adana’nın Yüreğir, Eskişehir’in Tepebaşı, İzmir’in Karşıyaka ile Antalya’nın Kemer, Aydın’ın Didim ve Muğla’nın Bodrum gibi turizm ilçelerinde bulunan özelleştirme kapsamındaki arazilerin imar planları otel, konut, ticaret ve cami alanı olarak düzenlendi.

İmar planları onaylanan arazilere ilişkin bir sonraki adım ise satışa çıkarılmaları olacak.

Kemer’deki kamu arazisine otel

Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olup özelleştirme programında bulunan Antalya’nın Kemer İlçesi’ndeki kamu arazisinin en çok dört kat izni ile otel alanı olarak kullanımının önü açıldı. Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mahallesi’ndeki alan ise gelişme konut alanı, sosyal tesis alanı, teknik altyapı alanı, kumsal-plaj, park, genel otopark ve yol kullanım alanı olarak belirlendi.

Muğla Bodrum’daki Gökçebel Mahallesi’nde bulunan özelleştirme kapsamındaki kamu arazisine ilişkin ticaret, konut alanı, park, yol ve genel otopark alanı kullanım kararları getirildi. Bodrum’un Gökçebel Mahallesi’ndeki bir başka arazi de ticaret, konut alanı, gelişme konut alanı, rekreasyon alanı, park ve yol kullanım alanına dönüştürüldü. Aydın Didim’deki özelleştirme kapsamında bulunan kamu arazisini ise gelişme konut alanı, ticaret alanı, cami, açık spor tesisi alanı, çocuk bahçesi, ağaçlandırılacak alan, trafo alanı, park ve yol kullanım alanına dönüştüren imar planları onaylandı.

Kamu taşınmazları özel sektöre

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Aksaray’ın merkez ilçesi Ereğlikapı Mahallesi’ndeki 4 bin 673 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, yapılan ihale sonucu 15 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Karaca’ya satılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Resmi Gazete’de "Kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" de yayımlandı. Habere göre, yönetmelik değişikliğiyle kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisinin düzenlendiğini vurgulayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan şunları söyledi:

"Kamu mülkiyetindeki arazilerin özel kullanımlara tahsisinin önünün açılması ve özelleştirilmesi kamu yararına aykırı uygulamalar. Halka ait olan taşınmazlar, plan değişiklikleri marifetiyle veya doğrudan ihale düzenlenerek satılamaz. İktidarın hatalı politikalarının bedeli, kamusal alanların özelleştirilmesiyle karşılanamaz. Sadece geride bıraktığı tahribatı büyütecek uygulamalardır ve bu nedenle tüm ilgili çevrelerin kararlılıkla karşı durması gerekmekte."