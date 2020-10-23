Kampüse cami için IBAN verip para toplayan rektöre tepki

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Cem Zorlu'nun, kampüse 15 bin kişilik cami yapılacağını açıklayarak IBAN paylaşıp para toplamaya başlaması öğrencilerin tepkilerine yol açtı.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bir açıklama yaparak üniversite yönetimine sorumluluklarını hatırlattı ve "Bu okulların sahibi sizler değilsiniz. Bilimin, aydınlanmanın merkezi olması gereken kurumları siyasi hevesleriniz için kullanıp öğrencilerin geleceğiyle oynayamazsınız" dedi.

Farklı yerleşkelerde 40 bine yakın öğrenciye eğitim veren NEÜ'de tüm öğrencilerin aylardır uzaktan eğitim gördüğü hatırlatılan açıklamada, üniversite yönetiminin ne düzgün bir altyapı kurduğu ne de maddi olanakları yetersiz öğrenciler için bir çözüm sunduğu vurgulandı.

Okul yönetiminin son olarak cami yapımı için IBAN paylaşıp para toplamasını "rezillik" olarak niteleyen TKG, bunun üniversite yönetiminin eğitime dair uzaktan yakından bir kaygı taşımadığının ispatı olduğunu dile getirdi.

Açıklamada "Rektörlüğün gözünü ceplerine diktiği tüm sıra arkadaşlarımızı bu pişkinliğe son vermek için mücadele etmeye çağırıyoruz" denildi.

TKG'den yapılan açıklama şöyle: