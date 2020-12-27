Kamerun'da yolcu otobüsü kaza yaptı, en az 37 kişi öldü

Kamerun'da Pazar günü erken saatlerde meydana gelen bir trafik kazasında en az 37 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kamerun merkezindeki Mbam-et-Inoubou birimine bağlı Ndikinimeki'de meydana geldi. Mbam-et-Inoubou valisi Absalom Woloa Monono'ya göre 70 kişilik bir otobüs park halindeki bir kamyona çarptı ve devrildi.

Çin menşeli Xinhua'ya konuşan Monono, "Otobüs daha sonra kontrolü kaybetti ve Nemale Köprüsü üzerinden şiddetli bir şekilde hızlandı ve derenin kıyısında durdu" dedi. 19 yaralı tedavi için yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Ülkenin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre Kamerun'da her yıl bin 500 kişinin trafik kazalarında öldüğü tahmin ediliyor.