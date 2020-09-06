Kamala Harris: Aşı konusunda Trump’ın sözüne güvenmem

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerindeki rakibi Demokrat Partili Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, Trump yönetimi tarafından seçim öncesi onaylanacak bir koronavirüs aşısına güvenmeyeceğini ifade etti.

CNN’e konuşan Harris, ABD’de koronavirüs aşısının ruhsatlandırılmasına ilişkin tartışmaların Trump tarafından yeniden seçilmek için politize edilmesinden endişeli olduğunu söyledi.

Seçimler öncesinde piyasaya sürülecek olası bir koronavirüs aşısını yaptırıp yaptırmayacağının sorulması üzerine ise Harris Trump’ın bu konuda herhangi bir sözüne güvenmeyeceğini dile getirdi.

Harris “Bu konuda şunu söyleyeceğim: Trump’a güvenmem. Hakkında konuştuğu her neyse onun etkililiği ve güvenilirliği konusunda inandırıcı bir bilgi kaynağı olması olması lazım. Onun sözünü dikkate almam” dedi.

Harris tıp uzmanlarının aşı konusundaki kararlarına siyasilerin müdahalesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.