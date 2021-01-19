Kalyon Holding'in şantiyesinde çalışan işçilerden yemekhanede eylem

Kalyon Holding'in yaptığı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri şantiyesinde çalışan işçiler, uyarılarına karşın yemeklerinde defalarca böcek çıkması üzerine yemekhaneyi basarak yemekleri protesto etti.

İşçi Temsilcileri Konseyi (İTK) üyesi bir işçi, yaşanılanları şöyle aktardı:

"Biz öğle yemeğimizi yedikten sonra dışarı çıktık dinleniyorduk. Bağırışmalar duyduk. Olay yerine gittiğimizde arkadaşlar yemeğin içinde kocaman bir hamam böceğinin olduğunu söylediler. Ondan sonra tepkimizi koyduk. Yemekhaneye giderek protesto ettik. Sandalyeleri, masaları falan devirdik. Herkes bağırdı, "Bundan sonra adalet böyle olacak" diye. 'Bu yemekhanede işçiler ne yediriyorsunuz' diye bağırdık. Yemekhaneciler kaçtı, işçiler de dağıldı. Taşeronlar geldi 'Konuşarak hallederiz' falan dediler.

Bir süre sonra dağıldık. Buranın güvenlik firması Kalyon Amerikan şirketi. Olayları çıkaran, olaylara karışanların hepsinin işten atılıp, mahkemeye verileceği söylentileri geziyor. Ben de olayların içerisindeydim. Bir şeylerin olmasını umuyorum ama işimiz çok zor biliyorum."