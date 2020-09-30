Kalp krizi geçiren yurttaşa müdahale edilmeyen hastanenin sahibi AKP'li çıktı

Kocaeli Gebze'deki Özel Merkez Hastanesi’nin önünde Sebahattin Duru isimli yurttaşın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi ve hastane personelinin Duru’ya müdahale etmediği iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yöneticilerinin "Hasta hastanede olmadığı için müdahale edemeyiz" dediği ileri sürülen Özel Merkez Hastanesi’nin sahibi Hakan Höbek'in AKP kurucusu olduğu ve hastanenin açılışının da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2003 yılında yapıldığı ortaya çıktı.

Milletvekili aday adayı olmuş

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı AKP’li Hakan Höbek, 2017 yılında bir yerel gazeteye verdiği röportajda “Bakın ben Ak Parti'nin Gebze kurucularındanım. Gebze İlçe Başkan Yardımcılığı, Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı, Darıca İlçe Başkanlığı, milletvekili aday adaylığı süreçlerinde çalışmalar yaptım yani davamıza gönülden bağlıyım. Şu an aktif görevim olmasa da bölgesel ve yerel siyasetin tam içindeyim, öyle hissediyorum” demiş.

Açılışı Erdoğan yapmış

“Hastanemizin açılışı 2003 yılında şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı” diyen Hakan Höbek, röportajında “Kendisi benim sosyal yaşantımda ve siyasette model aldığım bir kişilik ve ülkemiz için büyük şans. Siyaset yaparken ve öncesinde de İstanbul Belediye Başkanı iken de mesaimiz oldu. Allah onu memleketimizin başından eksik etmesin. Gönül isterdi ki yeni hastanemizi de kendisi açsın, zaman uygun olursa bunu gerçekleştireceğini düşünüyorum” diye konuşmuş.

Hastaneden kimse gelmiyor

Sebahattin Duru'nun yaşamını yitirdiği anlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, çevredekilerin fenalaşan Sebahattin Duru'yu kontrol ettiği ve bir kişinin de cep telefonuyla kayıt yaptığı görüldü.

Videoda ayrıca görüntüyü çeken kişi, hastanenin fenalaşan kişiyi kabul etmediğini söyleyerek, "Merkez Hastanesi dibindeyiz. İçeriden doktor çağırıyoruz, gelmiyor. Doktor, yetkisi olmadığını söylüyor. 10 dakika yatıyor. Gebze’nin merkezindeyiz, rezillik. Güvenlik de bakıyor, doktora söylüyoruz, ikisi de gelmiyor. 'Yetkimiz yok' denilerek, özel hastaneden kimse gelmiyor" dedi.

Ne olmuştu?

60 yaşındaki Sebahattin Duru adlı yurttaş Kocaeli'nde Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan özel Gebze Merkez Hastanesi’nin önünde fenalaşarak bir anda yere yığılmıştı.

Duru’nun fenalaştığını görenler hastane personeline bağırarak yardım istemiş, iddiaya göre hastane personeli, Duru "hastane içinde olmadığı için müdahale edemeyeceklerini" söylemişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru’nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yaşanan olayın gündeme gelmesinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlattı.