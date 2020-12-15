Kalın: Türkiye ve AB dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Ankara’daki Büyükelçileri ve misyon temsilcileriyle video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Kalın, "terör, göç, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve bölgesel krizlerden kaynaklanan meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB'nin dayanışma ve iş birliği halinde hareket etmesi gerektiğini" belirtti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Türkiye hem de AB ülkelerinin faydasına olacağını söyleyen Kalın, yapılacak güncelleme ile Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacminin artacağını ve böylece pandemi nedeniyle yaşanan küresel ekonomik daralmadan tarafların daha az etkileneceğini dile getirdi.

Kalın, Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesi için Türkiye'nin çaba ve önerilerine AB'nin destek ve katkı sunması gerektiğini belirtti.

Kalın, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere hazır olduğunu da söyledi.